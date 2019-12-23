النيابة العامة: الإفراج عن سعود القحطاني وأحمد عسيري بعد عدم ثبوت تهم عليهما

أكدت النيابة العامة، أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأوضحت النيابة العامة، في مؤتمر صحفي صادر عنها اليوم، أنها حينما حققت مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي أثبتت عدم إدانته، مؤكدة أن المحكمة رأت لدى وصولها ملف أحمد العسيري عدم ثبوت إدانته.

وتابعت أنه جرى الإفراج عن القحطاني والعسيري، بعد عدم ثبوت إدانتهما.

وأشارت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية، مؤكدة أن القنصل السعودي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.