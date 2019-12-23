النيابة العامة: القتل قصاصًا لـ5 أشخاص في قضية مقتل خاشقجي

قالت النيابة العامة، إن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكاما بحق 11 مدعى عليهم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تقضي بقتل 5 من المدعى عليهم قصاصاً. وأوضحت النيابة العامة، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه جار استكمال التحقيقات في مقتل المواطن جمال خاشقجي.

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