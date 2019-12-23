المملكة تدين تفجير فندق بالصومال وتجدد موقفها الرافض للعنف والإرهاب

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف فندقًا في مدينة جالكعيو وسط الصومال، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية حكومة وشعبًا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، وفقًا لم اذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان هجوم إرهابي استهدف فندقًا في مدينة جالكعيو بإقليم مدغ وسط البلاد أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.

Advertisements

وذكر عمدة المدينة حرسي يوسف، في تصريحات صحفية، أن الهجوم الإرهابي استهدف فندقًا 5 نجوم، ونفذ بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري.

وفى 11 ديسمبر الجاري قتل أكثر 10 أشخاص في هجوم إرهابي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو.

يذكر أن حركة الشباب الصومالية التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة الإرهابي عادة ما تعلن مسؤوليتها عن مثل تلك الحوادث الإرهابية.