عاجل-5 أحكام أولية بالقصاص وأحكام بالسجن في قضية مقتل خاشقجي

سيناريوهات الجريمة والتقاضي والأحكام
- أثبتت التحقيقات عدم وجود أي نية مسبقة للقتل في بداية المهمة
- كان قرار القتل لحظي بعد قيام رئيس وفد التفاوض بتفقد مقر القنصيلة وظهر له استحالة نقل جمال خاشقجي إلى مكان -آمن لاستكمال التحقيقات معه وبعد ذلك تم التشاور والاتفاق بين رئيس وفد التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية
- أثبتت التحقيقات عدم وجود أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه
- اتفق رئيس الوفد المفاوض والفريق على قتل المواطن خاشقجي
- استكمال التحقيقات في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي
- توجيه الاتهام إلى 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم
- أحكام بالقتل قصاصا لـ5 متهمين
- استمرت المحاكمة 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة
- جميع من تم الاشتباه به في القضية جرى التحقيق معهم ومن لم تثبت إدانتهم أفرج عنهم
- لاتعتبر الأحكام قطعية إلا بعد مصادقة محكمة الاستئناف ورفعها للمحكمة العليا
من حضر جلسات المحاكمة؟
- المهتمون بهذا الشأن
- أبناء المجني عليه ومحاموهم
- ممثلو سفارات الدول الـ5 الدائمة العضوية
- ممثل من دولة تركيا
- هيئة حقوق الإنسان السعودية
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