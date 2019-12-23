عاجل-5 أحكام أولية بالقصاص وأحكام بالسجن في قضية مقتل خاشقجي

أعلنت النيابة العامة استكمال التحقيقات في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي ، وتوجيه الاتهام إلى 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم، وسجن 11 آخرين 24 عاماً، وحفظ الدعوى بحق10 أشخاص لعدم ثبوت الإدانة.

وأكدت النيابة العامة خلال مؤتمر صحفي أن جميع من شارك أو ورد اسمه في التحقيقات أو تم الإشتباه به تم التحقيق معهم بدون استثناء، كما بين المتحدث الرسمي بإسم النائب العام أن النيابة العامة قامت بالتحقيق مع المستشار السابق سعود القحطاني ولم توجه له تهم لعدم وجود أدلة.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة شلعان الشلعان أنه أيضا تم التحقيق مع نائب رئيس الاستخبارات السابق اللواء أحمد عسيري ووجهت النيابة اتهامات إليه وأحيل للمحكمة وأفرج عنه لعدم ثبوت إدانته بالجريمة، كما تم الإفراج عن القنصل محمد العتيبي وعدم توجيه تهم إليه لثبوت عدم تواجده وقت الحادثة لتمتعه بإجازة رسمية

وأكد المتحدث الرسمي خلال المؤتمر أن النيابة العامة السعودية أرسلت 13 إنابة قضائية للجانب التركي لتزويد النيابة العامة بما يتوفر لديهم من أدلة من مسرح الجريمة ولم يصل سوى إنابة واحدة تتعلق بالقنصل محمد العتيبي الذي أفرجت عنه النيابة العامة وتضمنت شهادة شهود من الجنسية التركية أن القنصل كان معهم وقت وقوع الجريمة وقد كان يتمتع بإجازة رسمية.

سيناريوهات الجريمة والتقاضي والأحكام

- أثبتت التحقيقات عدم وجود أي نية مسبقة للقتل في بداية المهمة

- كان قرار القتل لحظي بعد قيام رئيس وفد التفاوض بتفقد مقر القنصيلة وظهر له استحالة نقل جمال خاشقجي إلى مكان -آمن لاستكمال التحقيقات معه وبعد ذلك تم التشاور والاتفاق بين رئيس وفد التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية

- أثبتت التحقيقات عدم وجود أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه

- اتفق رئيس الوفد المفاوض والفريق على قتل المواطن خاشقجي

- استكمال التحقيقات في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي

- توجيه الاتهام إلى 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم

- أحكام بالقتل قصاصا لـ5 متهمين

- استمرت المحاكمة 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة

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- جميع من تم الاشتباه به في القضية جرى التحقيق معهم ومن لم تثبت إدانتهم أفرج عنهم

- لاتعتبر الأحكام قطعية إلا بعد مصادقة محكمة الاستئناف ورفعها للمحكمة العليا

من حضر جلسات المحاكمة؟

- المهتمون بهذا الشأن

- أبناء المجني عليه ومحاموهم

- ممثلو سفارات الدول الـ5 الدائمة العضوية

- ممثل من دولة تركيا

- هيئة حقوق الإنسان السعودية