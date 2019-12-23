1600 مرابط يؤدون اختباراتهم بالورود في الحد الجنوبي

400 مرابط
في الحد الجنوبي، استقبلت مدارس تعليم جازان أكثر من 400 مرابط بالورود وسط أجواء مثالية لتأدية الاختبارات، حيث قدمت الإدارة لهم العديد من الخدمات إيماناً منها بالدور البطولي الذي يقوم به الجنود المرابطون في الشريط الحدودي بالحد الجنوبي. وبلغ عدد المرابطين من الحد الجنوبي والعسكريين عموما الذين التحقوا باختبارات تعليم صبيا قرابة 1200، حيث وجه إدارة تعليم جازان بتقديم كافة الخدمات والإرشادات لهم، وتسهيل إجراءات دخولهم، مؤكدا على ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم واحتضانهم بالاقتراب منهم، والتحدث إليهم، والاستماع لهم خلال هذه الفترة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.
تهيئة الأجواء
في نجران تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران ملفي العتيبي، اختبارات أبطالنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي بالمنطقة ووجه بتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتهيئة الأجواء المناسبة والدعم لهم لتأدية الاختبارات بكل يسر وسهولة ووسط أجواء مناسبة وأوقات مرنة تراعي ظروفهم العملية، مشيرا إلى أن الجميع يفاخر بما يسطره أبطالنا المرابطون في الحد الجنوبي من ملاحم بطولية.
زيارة
وجه المدير العام للتعليم إبراهيم محمد أبوهادي، لدى زيارته لمدارس مكتب تعليم وسط جازان كلمات تحفيزية للطلاب أشار فيها إلى أن طلاب اليوم يمثلون أمل الغد ومستقبل دوت الخليج المبهج.
400 مرابط أدوا الاختبارات في جازان
1200 أدوا اختباراتهم في صبيا
استقبال المرابطين بالورود لتأدية الاختبارات في أجواء مثالية
مدير تعليم نجران يتفقد اختبارات المرابطين
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