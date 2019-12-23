300 مشرف على الاختبارات بينبع

أدى أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، أمس، في مدارس التعليم العام بمحافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها، اختبارات الفصل الدراسي الأول. واطمأن مدير التعليم محمد العقيبي على سير الاختبارات، خلال الوقوف الميداني على عدد من المدارس، يرافقه أمين الإدارة فهد عوادة المحياوي، وعدد من القيادات التربوية، بدأها بابتدائية أسامة بن زيد. وحظيت الاختبارات في يومها الأول بمتابعة أكثر من 300 مشرف ومشرفة وفق خطة مُعدة، لضمان انطلاق ناجح، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات، بمتابعة مباشرة من جميع القيادات التعليمية، ومديري الإدارات والمكاتب التعليمية، للوقوف والاطمئنان على أداء سير الاختبارات.



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