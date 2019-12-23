أجواء تربوية بمدارس الباحة

استقبلت مدارس تعليم الباحة أمس ما يقارب 55 ألف طالب وطالبة لأداء اختباراتهم بعد أن أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، كافة استعداداتها لجميع الأعمال المتعلقة بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، وهيأت السبل المناسبة لاستقبالهم. وشهد اليوم عودة الاختبارات التحريرية الختامية لطلاب المدارس الابتدائية للبنين والبنات وسط أجواء تربوية مفعمة بالراحة والطمأنينة وتفاؤل واستبشار بقدرتها على رفع مستوى التحصيل الدراسي والعناية بنواتج التعلم وبمتابعة ميدانية من المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة عبدالخالق الزهراني، الذي شهد انطلاقة الاختبارات. وتفقد عددا من مدارس قطاع الوسط للاطمئنان على سير الاختبارات في المراحل الثلاث، فيما تواجدت الجهات الأمنية من دوريات أمنية ومرور على التقاطعات وفك الاختناقات.



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