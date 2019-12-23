خطة تطويرية تدريبية لموظفي أمانة عسير

نفذت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة التدريب مبادرة برنامج تدريبي لـ35 متدربا، وذلك في إطار خطتها التطويرية لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بمنطقة عسير، حيث بدأ البرنامج صباح أمس في مقر الأمانة. أوضحت مديرة إدارة التدريب بالأمانة أشواق القحطاني أن الدورة تستهدف منسوبي إدارة التدريب والابتعاث بالأمانة، ومدراء إدارة التطوير الإداري في البلديات التابعة لها، مشيرة إلى أن الأمانة أخذت على عاتقها تطوير كفاءة الموظفين واستهدافهم بأحدث البرامج التطويرية. لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد خطة تدريب تتبع الطرق العلمية والعملية المتطورة مع الإشراف الفني على إعداد خطط التدريب والتنسيق من خلال استخدام معلومات الاحتياج التدريبية ومعلومات البرامج التدريبية المتوفرة. من جانب آخر، أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي نحو 5362 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية. وتم رصد خلال الحملة نحو 887 مخالفة صحية، وأغلق 152 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1834 جولة ميدانية قام بها المراقبون منذ انطلاق حملة "غذاؤكم أمانة"، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.



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