خدمة اتصل بي لإيقاظ الطلاب بمنازلهم

في بادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، تعاونت مدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة في محافظة شرورة مع أولياء الأمور، عندما تولت مهمة إيقاظ من يحتاج لخدماتها من الطلاب طوال فترة الاختبارات، إذ قامت إدارة المدرسة ممثلة في الإرشاد الطلابي بتفعيل خدمة «اتصل بي» مع المرشد الطلابي لإيقاظ الطلاب في ساعة محددة صباحا، بعد موافقة ولي أمره وشرح الظروف العائلية له.

فكرة مرابط

أوضح مدير المدرسة هاشم حامضي «أن الفكرة بدأت عندما كان ولي أمر أحد الطلاب من مرابطي القوات المسلحة في الحد الجنوبي، خلال أدائه مهمته في خدمة دوت الخليج، ولم يكن أحد في منزل الطالب ليوقظه للمدرسة، ثم أتى والده إلى الإدارة وشرح ذلك، وتم أخذ موافقة والد الطالب ليبدأ المرشد الطلابي مهمة إيقاظه يوميا، واستمرت إدارة المدرسة في مبادرتها مع بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي، وأعلنت أن التسجيل لخدمة»اتصل بي«ما زال متاحا لمن يرى من الطلاب بأن الخدمة مفيدة له، مطالبة بحرص أولياء أمور الطلاب على الاستفادة من هذه الخدمة لمن يرغب، والتواصل مع المرشد الطلابي. من جهة أخرى، تقوم وحدة الخدمات الإرشادية بتعليم نجران بدورها في الاختبارات، خلال تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري، وذلك لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والتعليمية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة الاختبارات، وأوضح المشرف على وحدات الخدمات الإرشادية محمد علي آل صعب، أن ذلك يأتي ذلك ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها الإدارة، بمشاركة نخبة من مشرفي الوحدة الإرشادية، ومشرفي التوجيه والإرشاد، لتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة، ولمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم خلال الاختبارات وما يصاحبها من خوف وقلق وتوتر.

خدمات استشارية

أكد آل صعب أن الهاتف الإرشادي والاستشاري مستمر خلال فترة الاختبارات، إذ تستقبل الوحدة الإرشادية الاتصالات والاستفسارات على الهاتف الإرشادي والاستشاري 0175233247، من الـ8 صباحا وحتى الـ2 ظهرا وبشكل يومي، إضافة إلى متابعة الحالات المسجلة في الوحدة التي تحتاج إلى رعاية خاصة، فضلا عن تفعيل برامج التواصل الاجتماعي»تويتر - واتساب - رسائل نصية«في تقديم الإرشادات المناسبة فيما يخص الاختبارات لولي الأمر والطالب والمجتمع المدرسي بصفة شاملة»بنين وبنات».