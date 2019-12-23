19 مليونا مكافآت طلاب تعليم محايل

اعتمد مدير التعليم في محافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها، بمبلغ إجمالي يفوق 19 مليوناً لشهر ربيع الأول لعام 1441، وسوف يتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات يوم الثلاثاء الموافق 27 / 4 / 1441. وقدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات، كما رفع خالص الشكر والتقدير لأمير المنطقة على حرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.



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