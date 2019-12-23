تجربة الاختبار التحريري تشتت المدارس والطلاب

لم يقف الأمر عند توقعات حدوث ربكة وتشتت لطلاب المرحلة الابتدائية الذين يخوضون أولى تجاربهم في الاختبارات في حياتهم الدراسية وتجاوزتها لإدارات المدارس ومكاتب التعليم التي لم تسعفهم «5 أشهر» من تاريخ قرار التعليم بتطبيق الاختبارات التحريرية لطلاب المرحلة الابتدائية للاستعداد، حيث وقعوا في مخالفات في جداول الاختبارات.

إرباك

رصدت «دوت الخليج» إرباكا لأنظمة الاختبارات في بعض المدارس، ومنها قيام مدرسة ابتدائية بتحديد جدول للاختبارات يزيد عن 5 أيام «الأسبوع الواحد» وهي المدة التي حددتها وزارة التعليم لاختبارات المرحلة الابتدائية، وحددت اختبار الطلاب بمدة تصل لسبعة أيام تمتد لأكثر من أسبوع.

60 دقيقة

حددت مدرسة في المرحلة المتوسطة تابعة لتعليم المدينة المنورة مدة اختبار مادة الحاسب الآلي بساعة، مخالفة لنظام الاختبارات الذي حدد مدة اختبار الحاسب التحريري بساعة ونصف، وزاد الأمر غرابة أن الموعد اعتمد من مكتب تعليم الشرق وهو المكتب التي تتبع له المدارس المخالفة بالمدينة المنورة، كما ظهر تفاوت تحديد زمن حضور الطلاب للمدارس صباحا، فبينما حددت عدد من المدارس الموعد الـ7:30 صباحا، حددت مدارس أخرى بنفس المرحلة الـ7:45 صباحا، وكأن كل مدرسة تتبع لمنطقة تعليمية مختلفة. وكانت «دوت الخليج» تواصلت مع الناطق باسم تعليم المدينة المنورة عمر برناوي للاستفسار حول الإرباك في أنظمة الاختبارات فوعد بالرد، إلا أنه لم يرد حتى إعداد الخبر.

خطط احترازية

في إجراء استباقي قام عدد من مديري «قادة» المدارس الابتدائية بالتأكيد على المعلمين بمنع الخطأ قبل وقوعه، ووضع جملة من النقاط تحت عنوان أخطاء يحتمل أن يقع فيها الطلاب الذين يخوضون تجربة الاختبارات التحريرية الأولى، ورصد جملة من التوقعات التي يمكن للمراقبين «المعلمين» تلافيها أو التخفيف من أثرها لنجاح الاختبارات. وشدد مديرو المدارس على متابعة الطلاب، والتأكد من أن طريقتهم في التعامل مع الأسئلة صحيح، وكتابة أرقام وأسماء الطلاب بطريقة واضحة وأن يتم التعامل مع الطلاب بطريقة عادية لا تظهر فروقا في استقبالهم بين اليوم الدراسي وأيام الاختبارات والمرونة في التعامل مع الطلاب.

ملابس شتوية

وجه أحد قادة المدارس المعلمين بالتأكد من عدم وجود ملابس شتوية ثقيلة تؤثر على حركة الطالب وقدرته على الكتابة للتعامل معها بما يلزم الأمر، فيما طالب عدد من قادة المدارس من الملاحظين تهيئة أجواء قاعة الاختبار وألا تؤثر الأجواء الباردة على أداء الطلاب.

الرغبة في الخروج

من بين الاجتهادات التي أرضت أولياء أمور الطلاب قيام عدد من المعلمين بكسر حدة رغبة الانتهاء والخروج من قاعة الاختبار بالطلب من الطلاب البقاء في أماكنهم حتى لا تتأثر رغبة الطلاب بإنهاء الاختبار.

تهيئة نفسية

أدى طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية وطلاب وطالبات الصفوف الابتدائية العليا «رابع وخامس وسادس» أمس، أول اختبارات منتصف العام الدراسي وسط برودة في الطقس وصلت أقل من 8 درجات مئوية في غالبية المناطق والمحافظات. وتعود الاختبارات التحريرية في المرحلة الابتدائية لأول مرة منذ أكثر من 14 عاماً، بعد أن كانوا خلال السنوات الماضية يخضعون لنظام «التقويم المستمر». إذ حرصت الكثير من المدارس على تهيئة طلابها نفسياً لهذه التجربة الجديدة على طلاب الابتدائية واستقبلتهم بالحلوى والهدايا وبعض المشروبات والمأكولات الخفيفة وعبارات التحفيز في بروشورات وبنرات معلقة على واجهة قاعات الامتحان مثل «الاختبارات سهلة وسأتجاوزها بسهولة» وغيرها من العبارات وذلك للتخفيف من رهبة الامتحانات.

مسؤولو الوزارة

Advertisements

حرص وزير التعليم حمد آل الشيخ ومساعدوه ومديرو التعليم في المناطق على زيارة المدارس والوقوف على سير الامتحانات واللقاء بالطلاب والمعلمين، وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «وقفت اليوم على سير اختبارات منتصف العام لطلابنا في مدارس مدينة تبوك، وتابعت الاختبارات التحريرية للصفوف من الثالث إلى السادس بعد انقطاع 14عاماً، بما يسهم في تجويد نواتج التعلم وإعداد جيل يشارك في بناء وطنه وتقدمه، وتحقيق رؤيته الطموحة».

صعوبة الرياضيات

بنهاية اختبار أمس، تخلص الطلاب والطالبات من مادة الرياضيات التي عادة ما يكون اختبارها في أول يوم من أيام الامتحانات حيث تفاوتت ردود أفعال عدد من الطلاب الذين التقتهم «دوت الخليج» إذ ذكر بعضهم أن الأسئلة جاءت صعبة، مشيرين إلى أنه رغم الأجواء الباردة التي أدوا فيها الامتحان إلا أن أسئلة الرياضيات كانت كعادتها «ساخنة»، وقال آخرون إنها سهلة خاصة وأن هذه المادة لم تعد أسئلتها صعبة ومعقدة كالسابق، حيث يكون جزء من الاختبار عبارة عن أسئلة موضوعية مما يساعد الطلاب والطالبات على الإجابة دون عناء.

تواجد أمني

حرصت الجهات الأمنية والمرورية على التواجد في محيط المدارس والطرقات المؤدية لقاعات الامتحان وذلك لضمان انسيابية حركة المركبات والحد من السلوكيات الخاطئة التي عادة ما تصاحب فترة الامتحانات.

مدرسة ابتدائية تحدد جدول الاختبارات 7 أيام

حُدد اختبار مادة الحاسب الآلي بساعة

تفاوت تحديد زمن حضور الطلاب للمدارس صباحا

قائد مدرسة يوجه المعلمين بالتأكد من عدم ارتداء الطلاب ملابس شتوية ثقيلة

أولياء أمور يثنون على بعض معلمي المدارس لتوجيهم للطلاب بالتأني في الخروج

اختبارات ساخنة وسط برودة في الطقس وصلت أقل من 8 درجات مئوية في بعض المناطق

مدارس ابتدائية تبادر بتهيئة طلابها نفسيا وتستقبلهم بالحلوى والهدايا

ردود أفعال متباينة حول اختبار الرياضيات