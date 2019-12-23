200 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات بالطائف

انطلقت في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441/1440 للبنين والبنات، إذ أدى أكثر من 200 ألف طالبة وطالبة، في المراحل من الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي، الاختبارات بكل يسر وسهولة. ووقف المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي على سير الاختبارات، في ابتدائية ومتوسطة قيا الثانية، وثانوية قيا وثانوية شقصان، التابعة لمكتب جنوب شرق، بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي ومدير مكتب جنوب شرق، إذ تفقد أعمال اللجان واطمأن على سيرها بالشكل الصحيح. كما وقفت المساعدة للشؤون التعليمية «بنات» مها الزايدي على سير الاختبارات في الابتدائية 37، وابتدائية مثملة، واطمأنت على سير الاختبارات فيها. وكانت اللجان الفنية ولجان الملاحظة والرصد بالمدارس بدأت أعمالها منذ الساعات الأولى، في المتابعة على جميع قاعات الاختبارات بمدارس البنين والبنات بمكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بالطائف، بمتابعة من قيادات التعليم وأكثر من 900 مشرف ومشرفة تربوية، إذ تم تسخير كل الإمكانات وتوفير الأجواء الملائمة المحيطة في بيئة المدارس، والاطلاع على كل الإجراءات المتبعة في تنظيم الاختبارات، وسير الأعمال في لجان الكنترول، بما يضمن جودة الأداء في عملية التصحيح أولا بأول، والرفع بالدرجات على نظام نور. كما جرى متابعة التجهيزات المعدّة في المدارس، حول توفير أماكن مناسبة ولائقة لحفظ الكتب، ومتابعة ذلك بتفعيل برنامج الإشراف اليومي، وتوعية الطلاب والطالبات بأهمية المحافظة على الكتاب المدرسي، خلال النشرات التربوية والتوجيه والإرشاد الجمعي. وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال مبارك اللهيبي، مواصلة واستمرارية الجهود لمديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات، ومتابعتهم الاختبارات أول بأول وفق خطة معدة، والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات. وأشاد اللهيبي بالتعاون والتكامل فيما بين تعليم الطائف والجهات الأمنية بالمحافظة، بما يسهم في إنجاح الاختبارات.



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