الخلاوي مديرا لصحة المدينة

كلف وزير الصحة توفيق الربيعة، محمد الخلاوي مديرا لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة لعام من تاريخه قيادة دفة صحة المدينة، خلفا لعبدالحميد الصبحي الذي كُلف مؤخرا لـ6 أشهر قبل طلب إعفائه من منصبه عقب 3 سنوات من العمل. وينتظر الدكتور الخلاوي -استشاري الطب الوقائي والصحة العامة- عدد من الملفات الشائكة بالمدينة المنورة، للنهوض بمستوى الخدمة الصحية بالمدينة المنورة. ويترقب المواطنون -عقب إصدار قرار تعيين مدير صحة المدينة- حراكا قويا لرفع مستوى الخدمة الصحية، وإعادة تشغيل مستشفى الأنصار ورفع سعة مستشفى المدينة العام السريرية، والتي وجّه أمير منطقة المدينة المنورة مؤخرا برفع الطاقة السريرية من 50-100 سريرقبل نهاية 2019، كذلك تخفيف المواعيد وفك الزحام بالعيادات الخارجية في المستشفيات، وزيادة سعة عيادات العيون والأسنان، والتشديد على القطاع الخاص، والوقوف على خدماتهم المقدمة مقابل السعر المالي. في المقابل، خصص مدير مديرية الشؤون الصحية بالمدينة محمد خلاوي، عقب قرار تعيينه، رقما على تطبيق واتساب، طالبا من منسوبي مديرية الشؤون الصحية والممارسين الصحيين كتابة ملاحظاتهم وتطلعاتهم، ليتسنى معرفة أماكن الخلل واحتياج الدعم في بعض المواقع، ومعالجة أوجه القصور.



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