السعودية اليوم / نشره بكميات الأمطار ومنسوب السدود على بعض مناطق المملكة



الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة , ومنسوب المياه في بعض السدود حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليوم 25/ 4/ 1441هـ :

اولا : كمية الأمطار :

منطقة مكة المكرمة : يلملم/ الليث 35.60 ملم - القريع بني مالك / الطائف 1.40 ملم - طريق الشفا الدائري / الطائف 1.00 ملم - الفيجا / العرضيات 3.00 ملم ـ طريق الهدا الدائري / الطائف : 30.80 ملم ـ ابو حجارة / الطائف 0.80 ملم ـ ال جارد / القنفذة 1.20 ملم ـ ثلاثاء الخرم / القنفذة 0.20 ملم

المنطقة الشرقية : الدمام 0.20 ملم

منطقة عسير : الفرعه / النماص1.60 ملم

منطقة الباحه : غامد الزند / المخواه 3.80 ملم ـ بني كبير / بلجرشي 0.40 ملم ـ المندق 1.60 ملم

ثانيا : منسوب السدود :

منطقة الرياض : اثينيثه 2.40 متر ـ البرة3.40 متر ـ البير 3.30 متر ـ الثميله2.20 متر ـ الحائر3.00 متر ـ الحائر بالمجمعه2.70 متر ـ الحريق 3.40 متر ـ الخروعيه 3.50 متر ـ السديرية 2.50 متر ـ الصفرات 3.00 متر ـ المليه 3.30 متر ـ المنحنى 7.10 متر ـ ثادق 3.90 متر ـ حريملاء 3.75 متر ـ سدوس 5.00 متر ـ شعيب الغدير 3.00 متر ـ شعيب القصر4.00 متر ـ صلبوخ 7.30 متر ـ ضرماء 1.10 متر ـ لبن1.30 متر ـ مرات 6.00 متر ـ ملهم2.55 متر ـ ثمار 2.50 متر ـ الجناح14.50 متر

منطقة مكة المكرمة : الجناح 14.50 متر ـ الراغبة 3.00 متر ـ الرامه 5.00 متر ـ السبعان 2.00 متر ـ الشعيراء 6.00 متر ـ اللقيطة 0.50 متر ـ المحند 2.00 متر ـ ثريبان 0.50 متر ـ حجر 3.00 متر ـ داماء5.00 متر ـ رابغ 29.82 متر ـ شوان5.00 متر ـ ضراء 0.50 متر ـ عمت0.50 متر ـ فيضة المسلح 1.00 متر قراض 0.50 متر ـ قنونا 26.82 متر ـ كتنه 1.00 متر ـ كرا قوامه 8.00 مترـ مرواني 14.10 متر ـ ملكان 2.00 متر ـ ميسان 8.00 متر ـ وادي حلي 36.40 متر ـ ياصب 0.50 متر

منطقة المدينة المنورة : اميره 1.30 متر ـ احامر 1.80 متر ـ الترعه 2.05 متر ـ الفرع 5.40 متر

منطقة عسير : ال عيفه 2.40 متر ـ ابها 19.70 متر ـ الاخضر ال مسفر 6.50 متر ـ الجوه 2.50 متر ـ الحرجه 4.70 متر ـ الخلصة10.90 متر ـ الدافعه 6.80 متر ـ الدهناء 3.50 متر ـ الرشيد2.40 متر الريازه - جاش 5.80 متر ـ السوده 7.90 متر ـ العسران 3.80 متر ـ العيزاء 1.80 متر ـ الغر/ غائبه 8.70 متر ـ الغرابه 15.80 متر ـ الغرة 12.80 متر ـ الفوهه 18.50 متر ـ الفيض 17.70 متر ـ القوباء 13.50 متر ـ الماوين 6.40 متر ـ باشوت 2.80 متر ـ بدوه 19.20 متر ـ الملك فهد 44.15 متر ـ تبالة 21.40 متر ـ ترجس 17.25 متر ـ تمنيه 6.50 متر ـ تندحه 8.60 متر ـ تهلل 2.90 متر ـ ثما 4.90 متر ـ جبل خاط 14.50 متر ـ جريه المجارده10.80 متر ـ جوف الهجله 7.60 متر ـ حلباء 24.70 متر ـ خثعم 6.90 متر ـ خرص 9.80 متر ـ ذهبان 9.10 متر ـ راده 4.80 متر ـ روضان السليل 2.30 متر ـ سدوان 9.50 متر ـ شراقب 7.50 متر ـ شعيب شداد 5.20 متر ـ شيبانه11.00 متر ـ طبب 9.00 متر ـ طريف النماص 12.00 متر ـ عتود تهامه 18.10 متر ـ عشران 26.80 متر ـ عمق بللحمر 21.70 متر ـ عوص 16.50 متر ـ عياش 13.50 متر ـ غضار6.50 متر ـ قرضان 6.80 متر ـ محلاة عرعره 7.70 متر ـ مريه 13.20 متر ـ

مره 9.80 متر ـ مسكه 2.20 متر ـ نبا 8.00 متر ـ هجرة زهير 2.40 متر

منطقة حائل :

الاديرع2.90 متر - الرتيق1.30 متر - الرقب1.80 متر - السلف1.90 متر - الشنان 2.80 متر - الصر 2.00 متر - بزاخه1.00 متر - عقده2.00 متر - عقلة بن جبرين1.20 متر - وسمي2.00 متر .

منطقة الحدود الشمالية :العوشقي 2.40 متر - الغرابه 0.80 متر - اللويزيه 3.70 متر - بدنه 3.90 متر - طريف 4.40 متر - عرعر 1.60 متر .

منطقة جازان : الريث1.60 متر - بيش54.73 متر - جازان 12.19 متر - قرى 20.00 متر - لجب 2.50 متر - وساع 20.53 متر - وعال 13.45 متر -

منطقة نجران البياض4.00 متر - السلامه 1.00 متر - المحجر1.00 متر - المغوي4.00 متر - المليحه6.00 متر - بدر الجنوب3.50 متر - تريمه8.00 متر - ثار 4.00 متر - حلال (سروم)4.00 متر - حميران 7.00 متر - خضيران6.00 متر - قطن3.00 متر - مخش 1.00 متر - نعوان 3.00 متر - هداده0.50 متر - ياسان 3.50 متر .

منطقة الباحه :الاجاعده 2.20 متر - الاحسبه16.30 متر - الجحافين2.70 متر - الجنابين 21.80 متر- الحليه2.10 متر - الخالة5.50 متر - الخرار1.30 متر - الرتق5.60 متر - الصدر3.10 متر - الضحيان 11.50 متر - الطلقيه 6.70 متر - العريشين4.00 متر - العزيزا 4.00 متر - العقيق 16.90 متر - القمع3.50 متر - اللاحجه 1.10 متر - المبرياه 6.30 متر - المرزوق6.95 متر - الملح1.50 متر - المظلمات6.40 متر - الملد (قوب)6.00 متر - الهيجه 4.50 متر - ام الرجلين 6.50 متر - ثراد8.10 متر - جرب6.00 متر - ديدب0.10 متر - دوقه7.80 متر - زقط3.20 متر - شدا نيرا 7.90 متر - ظرك 6.50 متر - ظروه 5.10 متر - عجلان0.50 متر - ماطوه 2.70 متر - مدهاس 6.90 متر - معشوقه 3.30 متر

// انتهى //

13:54ت م

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