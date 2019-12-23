السعودية اليوم / اعتماد مركز الأمن السيبراني بجامعة الأمير محمد بن فهد كمركز معتمد للتدريب



الخبر 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

أعتمد مجلس التجارة الإلكترونية الأمريكي مركز الأمن السيبراني بجامعة الأمير محمد بن فهد كمركز معتمد للتدريب بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية

وبذلك انظمت جامعة الأمير محمد بن فهد إلى سلسلة من مراكز التدريب العالمية التي توفر خدمات التدريب المتكاملة لتلبية معايير التدريب الدولية في أمن المعلومات السيبراني .

وتحرص الجامعة على تأهيل كوادر وطنية في هذا المجال الهام، كما يتيح هذا الاعتماد لجامعة الأمير محمد بن فهد إصدار شهادات معتمدة من المجلس الأمريكي للتجارة الإلكترونية في مكافحة الاختراق الإلكتروني Ethical hacking ومحقق جنائي معتمد في مجال أمن المعلومات ومحلل أمني معتمد ومكافحة أختراق الشبكات معتمد، كما يتيح هذا الأعتماد للجامعة حق تنظيم دورات وورش عمل ومؤتمرات في هذه المجالات .

من جانب آخر تعمل الجامعة وفق خطتها الإستراتيجية للتوسع في مجالات أمن المعلومات السيبراني، وذلك من خلال إنشاء مختبرات وفق أحدث المعايير العالمية لتسهم هذه المختبرات سواء في تنفيذ الدورات التدريبية أو عمل البحوث التطويرية، حيث تسعى الجامعة ليكون مركزها للأمن السيبراني كأحد رموز المقارنة المعيارية العالمية .

وأوضح نائب مدير الجامعه الدكتور فيصل العنزي أن الجامعة تسعى إلى إيجاد شراكات إستراتيجيه مع الهيئات العالميه لتكون منصة لمجالات العلوم المختلفة ،مضيفا أن هذا الاعتماد لمركز الأمن السيبراني بالجامعة يضاف إلى فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تتفاوض الجامعة حاليا مع هيئات عالمية في مجالات مثل التعليم المستدام والمواطنة العالمية ونظم التفكير .

// انتهى //

13:51ت م

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الخبر 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأعتمد مجلس التجارة الإلكترونية الأمريكي مركز الأمن السيبراني بجامعة الأمير محمد بن فهد كمركز معتمد للتدريب بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية , وبموجب هذا الاعتماد تقدم الجامعة التدريب وإصدار الشهادات المعتمدة في مجالات الأمن السيبراني سواء للطلبة أو أفراد المجتمع من مؤسسات حكومية وغيرها.وبذلك انظمت جامعة الأمير محمد بن فهد إلى سلسلة من مراكز التدريب العالمية التي توفر خدمات التدريب المتكاملة لتلبية معايير التدريب الدولية في أمن المعلومات السيبراني .وتحرص الجامعة على تأهيل كوادر وطنية في هذا المجال الهام، كما يتيح هذا الاعتماد لجامعة الأمير محمد بن فهد إصدار شهادات معتمدة من المجلس الأمريكي للتجارة الإلكترونية في مكافحة الاختراق الإلكتروني Ethical hacking ومحقق جنائي معتمد في مجال أمن المعلومات ومحلل أمني معتمد ومكافحة أختراق الشبكات معتمد، كما يتيح هذا الأعتماد للجامعة حق تنظيم دورات وورش عمل ومؤتمرات في هذه المجالات .من جانب آخر تعمل الجامعة وفق خطتها الإستراتيجية للتوسع في مجالات أمن المعلومات السيبراني، وذلك من خلال إنشاء مختبرات وفق أحدث المعايير العالمية لتسهم هذه المختبرات سواء في تنفيذ الدورات التدريبية أو عمل البحوث التطويرية، حيث تسعى الجامعة ليكون مركزها للأمن السيبراني كأحد رموز المقارنة المعيارية العالمية .وأوضح نائب مدير الجامعه الدكتور فيصل العنزي أن الجامعة تسعى إلى إيجاد شراكات إستراتيجيه مع الهيئات العالميه لتكون منصة لمجالات العلوم المختلفة ،مضيفا أن هذا الاعتماد لمركز الأمن السيبراني بالجامعة يضاف إلى فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما تتفاوض الجامعة حاليا مع هيئات عالمية في مجالات مثل التعليم المستدام والمواطنة العالمية ونظم التفكير .// انتهى //13:51ت م0080

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.