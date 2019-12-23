السعودية اليوم / مدير جامعة جازان يدشن مركز الأعمال بمعهد البحوث



جيزان 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

افتتح معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، مركز الأعمال وتدشين الهوية البصرية لمعهد البحوث والخدمات الاستشارية بحضور وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة .

وأكد الدكتور القحطاني خلال الافتتاح أن رؤية المملكة 2030 وصدور نظام الجامعات الجديد كان لها الدور الحيوي والفاعل في تطوير وخلق بيئة أعمال جديدة، مشيراً إلى الجامعة تستشعر الرؤية الطموحة وتواكب التغيير وتسير بخطى متسارعة وفق هذا المنهج وهذه الرؤية والمشروعات الريادية.

وأضاف أن تدشين مركز الأعمال سيعمل على استثمار الطاقات وتسخيرها لخدمة الوطن وزيادة الموارد الذاتية للجامعة، مؤكداً أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها المادية والبشرية وتبني برامجها وخدماتها الاستشارية وفق احتياجات المجتمع ومؤسساته المختلفة.

واستمع مدير جامعة جازان إلى شرح من عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور محمد عقيل، عن الإنجازات والخدمات التي يقدمها المعهد، الذي يعد نواة لانطلاقة جديدة نحو المستقبل للمساهمة في زيادة الموارد الذاتية للجامعة وخلق بيئة تحاكي بيئة الأعمال والاستثمار ، مستعرضًا مهام المركز في التسويق للخدمات الاستشارية التي تقدمها الجامعة من خلالها مكاتب الخبرة والفرق الاستشارية من خلال كونه حلقة الوصل مع الجهات المستفيدة، مشيراً إلى أن المعهد يعمل على بناء شراكة استراتيجية مع القطاع العام والخاص، معتمداً على ما تملكه الجامعة من إمكانات علمية وفنية، ليساهم بفعالية في بناء المجتمع وتنميته.

// انتهى //

13:49ت م

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