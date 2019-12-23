

بريدة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

التقى أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي بمقر الأمانة بمدينة بريدة اليوم، رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة عمر بن إبراهيم العمري وأعضاء اللجنة.

وناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة وتطوير المنطقة.

// انتهى //

13:39ت م

0076





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين منطقة القصيم يلتقي أعضاء اللجنة العقارية لبحث التعاون المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.