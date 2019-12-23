السعودية اليوم / وزير النقل الإندونيسي يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا



جاكرتا 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي وزير النقل الإندونيسي بودي كاري سمادي بمقر السفارة اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي .

وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، وسبل تعزيزها.

// انتهى //

13:39ت م

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