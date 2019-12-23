السعودية اليوم / مرور جازان ينفذ خطة مرورية خلال أيام الاختبارات



جيزان 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

بدأت إدارة مرور منطقة جازان أمس, تنفيذ خطتها المرورية المُعدة لفترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤١هـ ، من أجل تسهيل وصول الطلاب والطالبات إلى المدارس والكليات بيسر وسهولة دون عناء.

وأوضح مدير إدارة مرور منطقة جازان العميد راشد الغامدي، أن الخطة التي تم دعمها بالضباط والأفراد الإداريين تهدف إلى فك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية وتوفير السلامة والتقليل من الحوادث التي تعكر صفو الاختبارات من خلال انتشار الضباط وضباط الصف والأفراد في الطرقات والشوارع والميادين الرئيسة في مدينة جازان ومحافظات المنطقة.

وأكد مدير إدارة مرور جازان، انتشار دوريات المرور الرسمية والسرية في الميدان لمتابعة الحركة المرورية وضبط كل من يخالف أنظمة المرور، ومنع التجاوزات والسلوكيات المخالفة لأنظمة المرور التي تقع بعد انتهاء فترة الاختبارات٠

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13:38ت م

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