

بغداد 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

تواصلت التظاهرات الشعبية في ثمان محافظات عراقية بوسط وجنوب العراق بينها العاصمة بغداد اليوم ،التي تخللتها إغلاق عدد من الطرق والجسور في المدن الرئيسة.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في تقرير صحفي اليوم أن المتظاهرين قطعوا طريق الرميلة المؤدي إلى مقرات الشركات النفطية بمحافظة البصرة بجنوب العراق,كما تم قطع الطرق المؤدية إلى منطقة البرجسية وميناء أم قصر" أكبر موانيء العراق المطلة على الخليج العربي".

وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد واصل المحتجون السلميون التظاهر في ساحة الحبوبي ,فيما شهدت مدينة الناصرية مركز المحافظة قطع عدد من الجسور والشوارع الرئيسة.

وتطرق التقرير إلى أوضاع التظاهرات في محافظة بابل مبينة بأنها شهدت قطع بعض الطرق الرئيسة ,مما تسبب باختناقات مرورية.

وفي كربلاء أغلق المتظاهرون بالإطارات المشتعلة عدداً من الطرق الرئيسة المؤدية إلى مركز المحافظة ، فيما تواصلت الاحتجاجات التقليدية "ساحة التربية" .

وشهدت محافظات ميسان وواسط والمثنى إغلاق بعض الجسور والطرق الرئيسة من قبل المتظاهرين صباح اليوم.

// انتهى //

13:32ت م

0073





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تواصل الاحتجاجات الشعبية في ثمان محافظات عراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.