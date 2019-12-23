السعودية اليوم / مقتل 6 أشخاص في كمين نصبه مسلحون شمال شرقي نيجيريا



أبوجا 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

لقي ستة أشخاص مصرعهم وخطف خمسة آخرين في كمين نصبه مسلحون على طريق سريع رئيسي في شمال شرقي نيجيريا.

ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية عن شهود عيان قولهم إن حوالي 30 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي، نصبوا حاجزاً بالقرب من قرية جاساروا على بعد 100 كلم شمال مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، حيث أوقفوا السيارات ودققوا بهويات المارين مما تسبب في قتل بعضهم وإصابة آخرين .

// انتهى //

13:26ت م

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