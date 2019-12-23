

جاكرتا 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

التقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي بمكتبه اليوم ، حاكم العاصمة جاكرتا أنيس باسويدان, وذلك في إطار التواصل مع المسؤولين في جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال اللقاء بحث اوجه التعاون وتعزيز العلاقات بين عاصمتي البلدين .

// انتهى //

13:10ت م

0065





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا يلتقي حاكم جاكرتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.