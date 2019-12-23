

الجزائر 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

توفي اليوم نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 80 عاماً .

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية بثته وكالة الأنباء الجزائرية أن نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح توفي اليوم إثر سكتة قلبية ألمت به في منزله في العاصمة الجزائر .

// انتهى //

12:51ت م

0063





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفاة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.