السعودية اليوم / نجاح 3 عمليات لمريض تعرض لكسور متفرقة



الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن بفضل الله من إجراء ثلاث عمليات جراحية لمريض تعرض لكسور حادة في مناطق متفرقة في الجسم " الكتف الأيمن وعظم الفخذ الأيمن ومفصل الورك الأيسر" .

وجرى خلال العمليات التي استمرت ست ساعات تثبيت كسور الكتف الأيمن والفخذ الأيمن ومفصل الورك الأيسر بأسياخ وبراغي.

وبعد فترة الملاحظة استقرت حالة المريض وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة - ولله الحمد -.

// انتهى //

12:42ت م

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