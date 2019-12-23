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السعودية .. الإعدام بحق خمسة متهمين في قضية خاشقجي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 23 ديسمبر 2019

أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الاثنين، عن استكمال التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

 

وقال النائب العام السعودي إن محكمة قضت بإعدام 5 في قضية خاشقجي.

 

وأضاف أن 3 أشخاص آخرين عوقبوا بالسجن 24 عاما.

 

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وقال النائب العام السعودي إنه أفرج عن قنصل المملكة السابق في تركيا محمد العتيبي.

 

وكشف النائب العام أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي.

 

وقال النائب العام السعودي إنه جرى التحقيق مع ، وهو مستشار سابق في الديوان الملكي، لكن لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.

 

وأضاف أنه تم الإفراج عن أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السابق لعدم كفاية الأدلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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