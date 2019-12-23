شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك فهد يعلن بدء تشغيل شركتي طيران جديدة والان نبدء بالتفاصيل

• تسيير رحلات مباشرة إلى الكويت ومدينة كنور بالهند

بدأ تشغيل شركتي طيران جديدة في مطار الملك فهد الدولي، وهما شركة كويتية بدأت بتسيير رحلات مباشرة إلى الكويت، و شركة هندية تطلق رحلاتها المباشرة إلى مدينة كنور بالهند.

واستقبل مطار الملك فهد الدولي أولى رحلات الشركتين يوم الخميس الماضي حيث جرى الترحيب بالرحلتين من خلال استقبال الطائرات بالقوس المائي حسب العرف الدولي في صناعة الطيران.

وانظمت الوجهة الجديدة المتمثلة في مدينة "كنور" إلى قائمة الوجهات التي تربط المسافرين بالجمهورية الهندية. بالإضافة إلى أن تشغيل رحلات إلى دولة الكويت يأتي نتيجةً للطلب المتزايد على هذه الوجهة من قبل المسافرين، بجانب إمكانية الحجز إلى عدة وجهات أخرى على متن طيران الشركة الكويتية عن طريق رحلات المواصلة.