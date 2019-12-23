شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: الحكم بالقصاص من 5 والسجن لـ 3 آخرين في قضية خاشقجي والان نبدء بالتفاصيل

• توجيه الاتهام لـ 11 متهماً وعدم ثبوت الإدانة بحق 3 منهم .. وحفظ الدعوى بحق 10 لعدم كفاية الأدلة

• النيابة أجرت التحقيقات مع 31 شخصاً أوقفت منهم 21 واستجوبت 10 دون توقيف

أصدر النائب العام بياناً أوضح فيه أنه بشأن قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي ـ رحمه الله ـ فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت (31) شخصا، حيث تم إيقاف (21) شخصا منهم، وتم استجواب (10) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:

أولاً: توجيه الاتهام في القضية إلى (11) أحد عشر شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض .

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ثانياً: أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق (11) أحد عشر من المدعى عليهم تقضي بما يلي:

أ ـ قتل (5) خمسة من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله).

ب ـ سجن (3) ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاماً.

ج ـ ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على (3) ثلاثة من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.

ثالثا: حفظ الدعوى بحق (10) عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق.