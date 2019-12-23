شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، اليوم، رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في إندونيسيا بامبانغ سوساتيو، يرافقه عدد من نواب الرئيس وأعضاء المجلس.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وبخاصة آفاق التعاون والتنسيق البرلماني بين مجلس الشورى والمجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل.