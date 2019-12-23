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النيابة: أبناء خاشقجي ومحاميهم وممثل سفارة تركيا حضروا المحاكمة

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2019-12-23

النيابة: أبناء خاشقجي ومحاميهم وممثل سفارة تركيا حضروا المحاكمة

أكدت استكمال التحقيقات في القضية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أن أبناء متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي ومحاميهم وممثل من السفارة التركية حضروا المحاكمة.

وكانت النيابة العامة، قد أعلنت في مؤتمر صحفي، استكمالها للتحقيقات في قضية مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي.

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وكشفت النيابة اليوم (الاثنين) أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم، وسجن 11 آخرين 24 عاماً، وحفظ الدعوى بحق 10 أشخاص.

وأضافت النيابة العامة أنه لم تثبت أي أدلة إدانة ضد ، فيما تم الإفراج عن أحمد عسيري والقنصل محمد العتيبي.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أفضت إلى أنه لا يوجد أي نية مسبقة للقتل، وأن جميع من شارك أو ورد اسمه في التحقيقات تم التحقيق معه دون استثناء.

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