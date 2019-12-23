الإفراج عن أحمد عسيري في قضية جمال خاشقجي

2019-12-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت النيابة العامة الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه في قضية مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي.

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وكشفت النيابة اليوم (الاثنين) أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أفضت إلى أنه لا يوجد أي نية مسبقة للقتل، وأن جميع من شارك أو ورد اسمه في التحقيقات تم التحقيق معه دون استثناء.

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