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2019-12-23 انطلاق كأس ولي العهد للفروسية السبت المقبل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية متابعات الخليج 365 - الرياض يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ السباق السنوي الكبير على كأس سمو ولي العهد للفروسية. Advertisements وأوضح نادي الفروسية أن السباق ينطلق في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، تحت رعاية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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