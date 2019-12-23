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أحكام ابتدائية بحق 11 متهماً في قضية خاشقجي
بحضور ممثلين من أسرة خاشقجي
متابعات الخليج 365 - الرياض
عقدت النيابة العامة، صباح اليوم مؤتمراً صحفياً، بشأن التحقيقات في قضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي.
وأضافت النيابة العامة أنه تم إصدار 5 أحكام بالإعدام قصاصاً بحق متهمين في قضية خاشقجي، كما صدرت أحكام ابتدائية بحق 11 متهماً في القضية.
وأكدت النيابة العامة أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في قضية خاشقجي، حيث عقدت المحكمة 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
وأضافت النيابة أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية.
وأضافت أن القنصل السعودي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
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