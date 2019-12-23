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أحكام ابتدائية بحق 11 متهماً في قضية خاشقجي

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2019-12-23

أحكام ابتدائية بحق 11 متهماً في قضية خاشقجي

بحضور ممثلين من أسرة خاشقجي

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت النيابة العامة، صباح اليوم مؤتمراً صحفياً، بشأن التحقيقات في قضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي.

وأضافت النيابة العامة أنه تم إصدار 5 أحكام بالإعدام قصاصاً بحق متهمين في قضية خاشقجي، كما صدرت أحكام ابتدائية بحق 11 متهماً في القضية.

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وأكدت النيابة العامة أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في قضية خاشقجي، حيث عقدت المحكمة 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

وأضافت النيابة أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية.

وأضافت أن القنصل السعودي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

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