بالإنفوجرافيك.. 6 نصائح للوقاية من الإنفلونزا

2019-12-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة للوقاية من الإنفلونزا، كما حذرت من طرق نقل العدوى ومنها الرذاذ المتطاير عند العطاس ولمس الأسطح الملوثة.

ومن أهم النصائح للوقاية من العدوى ما يلي:

– أخذ اللقاح

– غسل اليدين

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– تجنب لمس العين أو الفم مباشرة

– تجنب الأماكن المزدحمة

– استخدام المناديل عند العطاس والسعال

– الحرص على نظافة المكان

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