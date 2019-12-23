شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بإعدام 5 والسجن 24 عاماً لـ 3 آخرين في قضية خاشقجي والان نبدء بالتفاصيل

أكدت النيابة العامة أن المحكمة قضت بإعدام 5 ومعاقبة 3 آخرين بالسجن 24 عاما في قضية المواطن جمال خاشقجي. وأثبتت التحقيقات عدم وجود عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه. وأوضحت أنه تم الإفراج عن 10 أشخاص لعدم كفاية الأدلة، كما تم الافراج عن القنصل محمد العتيبي.

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