شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع 34 عامًا.. «خمسيني» يعود لمقاعد الدراسة والان نبدء بالتفاصيل
• الرويلي: أستفيد من وقت الفراغ وأحفز أبنائي.. وربما أرافقهم زميلا في الجامعة
بعد 34 عاماً من الانقطاع عن الدراسة عاد فهيد الرويلي لمقاعد المرحلة الثانوية ليجري أول اختبار له في الصف الأول ثانوي يوم أمس في عرعر.
وقال الرويلي لـ"اليوم" تركت الدراسة بسن الـ20 للالتحاق بوظيفة في القطاع العسكري والذي خدمت فيه 30 عاما، بالإضافة لسنوات التقاعد الأربعة، واليوم عدت للدراسة بسن الـ 54 عامًا لإكمال المرحلة الثانوية.
وذكر الرويلي بأن سبب عودته للدراسة وهدفه الأول هو تحفيزًا لأبنائه في إكمال دراستهم، وللاستفادة من وقت الفراغ الطويل في مرحلة التقاعد، وأضاف " إن الله اعطانا طولة عمر، قد أرافق الأبناء للجامعة كزميل لهم".
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