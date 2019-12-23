شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. درجات الحرارة تسجل أدنى مستوى في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة سجلت اليوم أدنى مستوى لها في المملكة. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

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