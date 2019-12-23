شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولي العهد.. انطلاق سباق نادي الفروسية السبت القادم والان نبدء بالتفاصيل

وجه نادي الفروسية دعوه عامة ،تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد ،لحضور سباق نادي الفروسية السنوي على كأس ولي العهد، في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، وذلك يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019.

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