شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: ولي العهد هو مهندس التغيير.. ورؤية 2030 هي المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

• إنشاء مراكز دولية للمعارض في الرياض وجدة والشرقية

• القطاع الحكومي يتسابق في التطوير مع القطاع الخاص

رعى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أمس الحفل الذي أقيم بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض, بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ورئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، ومدير مكتب سمو ولي العهد بدر العساكر ، وجمع من رجال وسيدات الأعمال, وذلك بمقر الغرفة بالرياض.

وكشف وزير التجارة والاستثمار خلال حديثه عن تخصيص أراضٍ في (الرياض، وجدة، والشرقية)، لإنشاء مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات، مبيناً أن صناعة المؤتمرات والاجتماعات تعد من أهم القطاعات الواعدة، مؤكداً حرص هيئة المعارض والمؤتمرات على تسهيل الإجراءات وتنشيط القطاع.

وقال القصبي: "إن ولي العهد هو مهندس التغيير، ورؤية المملكة 2030 هي الأمل والمستقبل لكل القطاعات وبكل المجالات، والقطاع الحكومي يتسابق في التطوير مع القطاع الخاص".

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وأضاف أن رؤية المملكة 2030 هي صورة نهائية وعمل لكل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والتجارية، مبيناً أن التغيير والتصحيح مرحلة لابد منها، والقطاع الخاص شريك أساسي في هذه المرحلة بالآراء والمقترحات والحلول، مؤكداً اهتمام الوزارة بما يرد من ملاحظات ومقترحات حول القرارات والأنظمة الصادرة.

من جهته، أوضح معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة أصدرت مليون و200 ألف تأشيرة عمل في 2019، بينما أصدرت 600 ألف تأشيرة عمل في 2018، وذلك يؤكد النمو في سوق العمل، مشيراً إلى أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص يبلغ مليون و 800 ألف.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان : إن لجنة شباب الأعمال أصبحت من أهم اللجان نظراً لما تضطلع به من دورٍ للنهوض بمشاريع شباب ورواد الأعمال من خلال ما تقدمه من برامج ومبادرات تسهم في تمكين الشباب ودعمهم وتحفيزهم وبما يتواكب مع توجهات رؤية المملكة 2030 التي تجد كل الدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأفاد أن اللجنة بادرت بإطلاق عدد من البرامج والمبادرات بغرض تقديم حزمة من الخدمات تنوعت ما بين تقديم الاستشارات والتسويق وتنظيم المعارض والملتقيات لإتاحة الفرصة أمامهم لتبادل التجارب والخبرات بما يمكنهم من رفع مهاراتهم.

بدوره أوضح رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض علي العثيم أن اللجنة شهدت تحقيق الكثير من العطاءات والإنجازات التي كان لها الأثر الإيجابي فيما حدث من طفرة في قطاع شباب ورواد الأعمال، والذي نحسبه ثمرة عطاء الرواد المؤسسيين للجنة، الذين مهدوا الطريق لهذه المسيرة الحافلة بالكثير من الإنجازات، في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تجد الدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-.