شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه» تطلق حزمة خدمات إلكترونية في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

• الخدمات موجهة لـ 32 مدينة ومحافظة في القصيم والجوف وحائل والحدود الشمالية

أطلقت شركة المياه الوطنية حزمة من الخدمات الإلكترونية في 32 مدينة ومحافظة تابعة للقطاع الشمالي الذي يخدم مناطق القصيم والجوف وحائل والحدود الشمالية، مبينة أنه سيتم خدمة 271 ألف عميل في هذه المناطق، مشيرة إلى أنها تستهدف تطوير البنية التحتيّة وفق إستراتيجيتها وخططها الداعمة لتحقيق الاستدامة والكفاءة التشغيلية لخدمات قطاع توزيع المياه في المملكة.

وأكدت الشركة أن إطلاق الخدمات الإلكترونية تعدُ نقلة نوعية في التحوُّل الخدمي لقطاعي المياه والخدمات البيئية، داعية جميع العملاء والمستفيدين في مناطق القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية للتسجيل بفرعها الإلكتروني الذي سيلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

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وأوضحت الشركة أن الخدمات التي ستقدم للمستفيدين ستكون عبر فرعها الإلكتروني الذي سيخدم العملاء على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة لخدمات المياه في المناطق الأربع، مؤكدة أن الخدمات تتضمن إمكانية التسجيل والدخول، إضافة حساب آخر، طلب توصيلة جديدة للعقار، إنشاء طلب إضافة حسابات العقارات المستأجرة، تعديل اسم المالك في حال ارتباط العقار بمالك سابق، استعراض جميع تفاصيل الفواتير، خدمة الفاتورة الإلكترونية، استعراض كل تفاصيل عمليات الفوترة، خدمة استعراض معدلات الاستهلاك الشهرية، أحقية الاعتراض على ارتفاع الفاتورة، خدمة طلب التقسيط، خدمة شكوى انقطاع المياه أو تسرب العداد أو الشبكة، خدمة الحاسبة التفاعلية، تصفية فاتورة، إغلاق عداد مؤقتًا، تعديل وحدات، تغيير موقع العداد، والسداد الخاطئ.

ودعت الشركة العملاء كافة في جميع مناطق المملكة لتحديث بياناتهم لكي يتمكنوا من إدارة حساباتهم إلكترونيًا، فضلاً عن تصفحها واستعراض عمليات الفوترة الإلكترونية، ومعرفة كمية الاستهلاك الشهري، وشرائح التعّرفة لترشيد الاستهلاك وتقنينه، إضافة إلى أن تحديث البيانات سيمكن العملاء من حصولهم على الخدمات المائية باستمرار دون توقف.

ونوهت إلى أنه سيتم تغيير جميع حسابات سداد خدمات المياه القديمة في المحافظات والمدن الـ 32 التابعة لمناطق القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، مطالبة جميع المستفيدين بتحديث بياناتهم والتسجيل في الفرع الإلكتروني من أجل عدم توقف الخدمات المائية عنهم، موضحة أن التسجيل سيمكنهم من الحصول على رقم حساب السداد الجديد الخاص بعقاراتهم من نظام سداد، وذلك من خلال معرّف السداد التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة رقم 015.

ولفتت الشركة إلى أن الفرع الإلكتروني سيمكّن العملاء من تنفيذ خدماتهم وطلباتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما سيقدم الخدمات التي يحتاجها العميل إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروع خدمات العملاء بالمنطقة، أو التواصل على مدار الساعة مع مركز الاتصال الموحد 920001744، أو موقع الشركة www.nwc.com.sa.