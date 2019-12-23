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معهد الإدارة العامة يعلن نتائج القبول على البرامج التدريبية

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2019-12-23

معهد الإدارة العامة يعلن نتائج القبول على البرامج التدريبية

لمنسوبي الأجهزة الحكومية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن معهد الإدارة العامة، من خلال حسابه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن نتائج الترشيح على البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية للعام التدريبي 1441 هـ الفصل الثاني، والتي تم التقديم عليها في الفترة الماضية.

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وأضاف المعهد أنه يمكن معرفة النتائج من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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