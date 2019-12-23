مدير تعليم تبوك لـ أولياء الأمور: راقبوا أبناءكم أثناء الاختبارات

2019-12-23

متابعات الخليج 365 - تبوك

يواصل أكثر من 158,794 طالباً وطالبة في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1440 هـ وسط منظومة من الخطط والتجهيزات التي قامت بها الإدارة لتهيئة قاعات الاختبارات والإشراف عليها.

وتشهد اختبارات هذا العام عودة طلاب المرحلة الابتدائية لأداء الاختبارات وذلك بعد صدور قرار تطوير لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

Advertisements



وكانت الإدارة قد اتخذت عدداً من الخطوات استعداداً لانطلاق الاختبارات من خلال عقد العديد من الورش التي تستهدف منسوبي وقادة المدارس لشرح تطوير اللائحة ودليل نظم وإجراءات الاختبارات ، كما نفذ المشرفون التربويون والمشرفات جولات على المدارس خلال الأسبوع الماضي للوقوف على استعدادات المدارس وتقديم الدعم لهم .

وطمأن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أولياء أمور الطلاب والطالبات على حسن سير أول أيام الاختبارات.



وأكد المدير العام أن الإدارة تعمل وفق خطة منظمة تتضمن توفير جميع الخدمات للطلاب والطالبات لأداء الاختبارات في بيئة مناسبة وتقديم الدعم الكامل لقيادات المدارس عبر الزيارات الميدانية للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لتلبية ما تحتاجه المدارس أثناء سير الاختبارات.

ودعا المدير العام أولياء أمور الطلاب والطالبات والأسر إلى مواصلة دعم ومساندة دور المدارس وتكثيف الاهتمام بالطلاب والطالبات، ومتابعتهم في الجوانب السلوكية ومعرفة جدول اختباراتهم ووقت خروجهم للمحافظة عليهم من التصرفات غير الحميدة خارج ميدان المدرسة ودعمهم بالاحتياجات كافة؛ بما يخدم الأبناء والبنات ويوفر لهم البيئة الصحية الملائمة لأداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







