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صور.. سخان كهربائي يشعل حريقاً داخل فندق بالمدينة
بدون أي إصابات
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إخماد حريق بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية.
وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عميد خالد مبارك الجهني، تبلغنا عند الساعة ٠٩:٥٠ من صباح هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٤/٢٦ عن حريق بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية بالمدينة المنورة، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.
وأضاف الجهني أنه وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في بعض أثاث غرفة بالدور الثالث في الفندق نتيجة استخدام جهاز كهربائي للتسخين، تمت عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه بواسطة أنظمة الإطفاء التلقائي بدون إصابات ولله الحمد، واستكمال ما يلزم من إجراءات في الموقع.
وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمعتمرين وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة خاصة في هذه الأيام داخل المنازل أو الفنادق ودور الإيواء وعدم تركها تعمل وقت النوم مع تمنياتنا للجميع بالسلامة.
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