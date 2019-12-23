سهم أرامكو يسجل 35.45 ريال في التعاملات الصباحية

2019-12-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجل سعر سهم أرامكو في السوق السعودية في التعاملات الصباحية، صباح اليوم الاثنين، 35.45 ريال للسهم بارتفاع نسبته (٠٫٤٢٪؜)، حسبما أعلن سوق الأسهم السعودية “تداول”.

يذكر أن مؤشر سوق الأسهم السعودية سجل في مستهل تعاملاته الأسبوعية أمس الأحد، أفضل مستوى إغلاق يتم تحقيقه منذ نحو 4 أشهر، مدفوعا بارتفاع أسعار أسهم 141 شركة مدرجة، بالإضافة إلى نجاح سهم شركة أرامكو، بالعودة مجددا في النصف الأخير من التداولات فوق مستويات 35.20 ريال (9.38 دولار) وهو الحاجز المهم الذي لم يغلق سهم الشركة دونه منذ أن تم إدراجه في سوق الأسهم المحلية.

Advertisements

وفي هذا الخصوص، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس، انخفاض قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في المملكة بشكل طفيف خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام 2019. وذلك بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 322.7 مليار ريال (86 مليار دولار).

ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







