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اتفاقية الحقباني و1REBEL تجلب الاستديو الرياضي للمملكة

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2019-12-23

اتفاقية الحقباني و1REBEL تجلب الاستديو الرياضي للمملكة

تجربة لياقة بدنية ممزوجة بالترفيه

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع فهد الحقباني رئيس مجلس إدارة شركة “نبض اللياقة”، والسيد جيمس بلفور الرئيس التنفيذي لشركة 1REBEL ، اتفاقية توسّع في المملكة من خلال مفهوم جديد لمزاولة بطريقة الاستوديو الرياضي وهو عبارة عن تدريب مكثف عالي الجهد، انطلق من لندن ليقدم تجربة لياقة بدنية ممزوجة بالترفيه.

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وينتظر أن تكشف نتائج الاتفاقية عن قفزة نوعية في عالم الرياضة واللياقة في المملكة، في ظل الشراكة بين 1REBEL أحد أكثر الأسماء شهرةً واحتراماً في صناعة اللياقة البدنية العالمية والتي يطلق عليها ملك الأندية بعد التجربة الناجحة للاستديوهات التي انطلقت من لندن عام 2015 وبين الحقباني أحد الخبراء في صناعة اللياقة البدنية في المملكة والذي ساهم في تأسيس أندية BodyMasters، ومن ثم تأسيس أكبر سلسلة من مراكز الأندية الرياضية في الشرق الأوسط مع أكثر من 150 موقعاً وهي Fitness Time.

وأكد فهد الحقباني أن الاتفاقية “تجسد حقاً روح الشراكة حيث تجمع بين طرفين هما الأفضل في مجال كل منهما برؤية مشتركة وطموح للإبداع والإنجازات العظيمة”، وقال: “نحن كمجموعة نمتلك أفضل القدرات وسوف يضمن ذلك تقديم أفضل تجربة لياقة بدنية ورياضية في المنطقة”.

واعتبر الحقباني هذه الاتفاقية خطوةً منطقيةً لـ1REBEL ؛ كونها تتطلع لنشر التجربة الفريدة والمميزة في هذا المجال إلى أسواق رئيسية إضافية في 7 دول من أهمها .

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