شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة أوروبية تدفع 27 ألف دولار لمن ينتقل إليها مقابل شرط وحيد وبسيط للغاية (تعرف عليه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في العام الماضي سمعنا عن مدن إيطالية تعرض منازل للبيع مقابل “يورو واحد”، أي حوالي دولار ونصف، وقد بدا الأمر غريباً حينها، لكن الآن بدأت بعض البلدات الإيطالية تقدم عروضاً أغرب.

فقد أعلنت منطقة “موليز” الإيطالية، عن عزمها دفع 27 ألف دولار أمريكي لمن ينتقل إلى إحدى قراها الـ 106 والتي تعاني من قلة السكان، بعد اتجاه أبناء تلك المناطق للهجرة للمدن الأكبر.

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مدينة أوروبية تدفع 27 ألف دولار لمن ينتقل للسكن فيها مقابل شرط وحيد وبسيط للغاية (تعرف عليه)



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وسيتمكن أي شخص يقبل بهذا العرض من الحصول على مبلغ 700 يورو شهرياً، وهو ما يعادل (770 دولار أمريكي) لمدة 3 أعوام، وذلك بهدف مساعدة السكان الجدد على الاستقرار بالمنطقة التي تتميز بمساحات خضراء واسعة وانتشار بساتين الزيتون فيها.

وتضع المدينة شرطاً وحداً على الشخص الراغب بالانتقال للعيش في إحدى المناطق المذكورة، وهو أن يبدأ بمشروع تجاري صغير كي يساهم بالاقتصاد المحلي.

وصرّح صاحب الفكرة وهو العضو بالمجلس الإقليمي للمدينة، أنطونيو تيديشي، أنه يرغب بمشاهدة مدينته وهي تنهض، ولا يرغب بأن تتحول القرى الأصلية لقرى خالية من السكان.

وأوضح أنطونيو أن السكان الجدد سيكون لديهم حرية كاملة في بدء أي عمل تجاري يرغبون فيه كي يحصلوا على الدعم المالي، مثل افتتاح مزرعة ريفية صغيرة أو مطعم أو بقالة أو نزل صغير، بحسب تقرير لشبكة “سي إن إن“.

وشهدت منطقة “موليز” خلال الاعوام القليلة الماضية هجرة كبيرة من السكان، إذ تشير الإحصائيات الرسمية أن عدد الأشخاص الذين يعيشون بالمنطقة انخفض بمقدار 9 آلاف نسمة منذ 2014، وهو ما قلل عدد السكان لـ 305 ألف شخص فقط.