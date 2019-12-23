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عدن - ياسمين التهامي - تجاهل المواطنين والتجار وشركات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات دعوة الحوثيين باستبدال العملة الوطنية بعملة الكترونية غير قانونية ولم تحظَ بقبول المواطنين حتي باستبدال العملة بعملة قديمة كون الثقة انعدمت بين المواطنين والمليشيات التي تسعى لإثراء قياداتها بمختلف الطرق والاساليب التي ابتكرتها لنهب الاموال الخاصة من المواطنين والقطاعات التجارية.

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مفاجأة.. بنك صنعاء المركزي الخاضع للحوثي يكشف العدد الكلي للطلبات التي تلقاها خلال 4 أيام لاستبدال العملة الوطنية بعملة اليكترونية



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وحسب اعلان البنك المركزي بصنعاء ان عدد المواطنين الذي تقدموا لاستبدال العملة الوطنية من الطبعة الجديدة بعملة الكترونية بلغ 900 طلب خلال أربعة ايام من تاريخ بدء المدة الزمنية التي حددها المليشيات لاستبدال العملة دون ان تكشف عن المبلغ الذي تم نهبها، وهو ما يدل ان دعوة الحوثيين لاقت فشلا ذريعا وقد تهدد وجودها في حالة ضغطت على الشارع اكثر.





وتبنت حكومة الانقلابيين بصنعاء الغير معترف بها دوليا قرار مليشيات الحوثيين بمنع تداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتهم من اجل استمرار الحملة التي دشنتها المليشيات في نهب المواطنين واعطاء قرارهم صبغة قانونية عبر مجلس الوزراء بدلا عن مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاحد برئاسة عبدالعزيز بن حبتور رئيس حكومة الحوثيين استمع فيه الى تقرير مفصل قدمه بنك صنعاء المركزي حول الخطوات التي اتخذها من اجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد حسب زعمهم.

كما أوضحت بأن من الإجراءات التي اتخذها البنك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة، التأكيد على منع تداول العملة غير القانونية وإعلان البنك لعامة المواطنين تعويض ما لديهم من أموال بالطبعة غير القانونية بالعملة الرسمية مع إمكانية تحويل الأموال إلى نظام الريال الالكتروني للراغبين في ذلك من المواطنين .. مشيرا إلى أن من تم الاستبدال لهم تجاوز الـ٩٠٠ مواطن خلال يوم عمل فقط وذلك حرصا على حقوق المواطنين.( حسب ما جاء في خبر الوكالة الحوثية ) .

وبهذا فقد اتخذت حكومة الحوثيين قرارها الذي لا رجعة عنه بشأن منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن بنك عدن .

الجدير بالذكر بأن حالة من الإستياء تعم المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين جراء قرار منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن بنك عدن ، كون ذلك الإجراء الغير مدروس قد أضر بالناس كون التعاملات اليومية وفي ظل تلف العملة القديمة ، لم يعد لدى المواطن إلا تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي بعدن ، وكون الحوثيين يريدون مصادرة أموال الناس بحجة الحفاظ على العملة من الإنهيار .