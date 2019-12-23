شاهد بالفيديو : الشيخ ”المغامسي” يتفاجأ بمتصلة تحرجه وتبحث عن زوج بعد ان طالت عزوبيتها.. فكان رده مفاجئاً وغير متوقع؟

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عدن - ياسمين التهامي - أوضح الداعية السعودي صالح المغامسي، الخطوات التي يجب على النساء اللاتي تأخرن في الزواج القيام بها.

وقال "المغامسي" إمام وخطيب مسجد قباء، خلال برنامجه الأسبوعي بقناة (mbc) "الأبواب المتفرقة"، إنه يجوز للمرأة أن تتعرض التعرُّض الشرعي من أجل الزواج، بحضورها الأفراح والمناسبات العائلية والأسرية، وتجمعات النساء الفاضلات.

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وأوضح "المغامسي"، ردًّا على متصلة، سألته عن أدعية مستحبة لتزويج من تأخرن في الزواج؟: "كون الإنسان رجلًا أو امرأة يريد أن يعف نفسه فهذا من المحامد التي ينبغي أن يتسابق الناس إليها، وليس في ذلك غضاضة".

وأضاف: "الإنسان مع ذلك يسعى بالأسباب، الرجل يبحث، والمرأة لا حرج عليها أن تتعرض التعرُّض الشرعي، وهي أن تذهب لمجاميع النساء العاقلات الفضليات، وتشهد الأفراح، وتغدو وتروح مع زميلاتها وأخواتها وقريباتها حتى يرونها".

وتابع: "إذا رأينها ربما حسَّنها الله في أعين إحداهن؛ فدلت بعض محارمها عليها؛ فيكون ذلك سببًا في الوصول إليها مع دعاء الله، وتوصي والديها ومَن تظن بهم الصلاح أن يدعوا لها بأن يكتب الله لها الزوج الصالح عاجلًا غير آجل. كل ذلك لا غضاضة فيه".

ويذكر أن نسبة العنوسة بين السعوديات – وهي التي بلغت سن 32 دون زواج - تجاوزت 10 % ويصل عدد السعوديات المصنفات عوانس وفقًا للتعريف إلى 230 ألفًا و512 عانسًا، من بين مليونين و237 ألفًا و983 من السعوديات ـ 15 سنة فأكثر ـ اللاتي لم يسبق لهن الزواج، وفقًا جريدة "الرياض" السعودية.