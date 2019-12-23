محلل يوضع سببب التراجع في سعر سهم أرامكو

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة استثمار سعودية هشام أبو جامع، سبب تراجع سعر سهم شركة أرامكو السعودية خلال الأيام الماضية، وقال أبو جامع عن التراجع: " بسبب الضغوط التي يتعرض لها في أيام التداول الأولى".

وقال هشام أبو جامع: "إن سبب تراجع سهم أرامكو هي الضغوط التي يتعرض لها السهم في أيام التداول الأولى، مرجحًا ارتداد سعر سهم أرامكو في الفترة القصيرة القادمة".

ويذكر أن سهم أرامكو السعودية انخفض لليوم الرابع على التوالي وأغلق منخفضاً 0.6%، عند 35.3 ريال (9.41 دولار)، وفي الأسبوع الماضي أدرجت أسهم أرامكو على مؤشرات إم.اس.سي.آي وتداول وفوتسي، وفقاً لموقع العربية.

وبلغت قيمة التداولات على سهم أرامكو 1.15 مليار ريال، بأحجام تداول 32.8 مليون سهم، ونجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في الإغلاق على مكاسب رغم ضغوطات تراجع سهم أرامكو، حيث أنهى مؤشر تاسي تعاملات الأحد على ارتفاع طفيف بنسبة 0.11%، إلى مستوى 8300 نقطة.