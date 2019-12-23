السعودية والكويت توقعان الثلاثاء اتفاقًا لاستئناف إنتاج المنطقة المقسومة

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين قولهما، إن السعودية والكويت ستوقعان اتفاقًا نهائيًّا يوم الثلاثاء في الكويت لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة. وكان وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، توقع في تصريحات للصحفيين الأحد، على هامش اجتماع منظمة «الأوابك»، التوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية والكويت بشأن عودة إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، قبل نهاية العام. وقال: «نأمل أن يتم تسوية الأمور وأن تعود إلى طبيعتها بنهاية العام»، وفقًا لوكالة بلومبرج.

من جانبه، قال مصدر مطلع على عمليات المنطقة المقسومة إن استئناف الإنتاج من الحقول المشتركة سيجري على مراحل بعد التوصل لاتفاق نهائي وأن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة سيستغرق أشهرًا. ويصل إنتاج النفط من تلك المنطقة، التي جرى إغلاقها، لمدة أربع سنوات على الأقل نحو 500 ألف برميل يوميًّا. وقالت وكالة الطاقة الأمريكية، في وقت سابق، إن مخزونات النفط قد تصل إلى 700 مليون برميل يوميًّا، خلال الربع الأول من عام 2020، حتى إذا التزمت أوبك وحلفاؤها باتفاق تخفيض الإنتاج البالغ 2.1 مليون برميل يوميًّا الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر الماضي.