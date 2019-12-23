بعد إغلاقه 11 ساعة.. إعادة فتح طريق «مكة- الطائف»

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الإثنين، إعادة فتح طريق «مكة- الطائف»، (طريق الكر) بعد إغلاقه لمدة 11 ساعة.



وذكر الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع تويتر، أن طريق مكة- الطائف (طريق الكر)، الذي تم إغلاقه في وقت سابق بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط بعض الصخور؛ أصبح سالكًا الآن، متمنية لقائدي المركبات السلامة والأمان.



وكانت أمن الطرق وجهت أمس الأحد، تنبيها لمستخدمي طريق «مكة- الطائف (طريق الكر)، بإغلاق الطريق المتجه للطائف بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط بعض الصخور، موضحة أنه جارٍ العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة.

